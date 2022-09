83-Jähriger wegen Kurpfuscherei vor Gericht

„Haben Sie jemals Medizin studiert“, fragt Richter Andreas Rom den 83-jährigen Pensionisten, der zwischen Jänner 1987 und April 2020 in seiner Wohnung in der Oststeiermark „ordinierte“. „Nein, aber ich habe in den 1960ern in Deutschland eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht“, versucht er sich zu rechtfertigen. Außerdem habe er als Sanitätsunteroffizier beim Bundesheer mehr als 2000 junge Sanitäter ausgebildet.