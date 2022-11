Jetzt soll es der „Landes-Erich“ richten

Landesrat Christian Gantner unterstützt genau das - und ist zugleich redlich bemüht, Unterkünfte zu finden, damit Asylwerber nicht in Zelten nächtigen müssen. Während ältere ÖVP-Granden unlängst darüber sinnierten, wie Gantners Vorgänger all diese Probleme gelöst hätte, fordert die SPÖ bereits dessen Rückkehr. Erich Schwärzler, liebevoll „Landes-Erich“ genannt, soll es richten - und zwar in einer neuen Position: Als Flüchtlingskoordinator des Landes.