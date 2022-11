Zu Mittag könnten die Kärntner Züge still stehen

Ein 40-Stunden Job für 1.356 Euro netto im Nachtzug! Das sei angesichts der Teuerungswelle nicht mehr rechtfertigbar. Daher werden die Betriebsversammlungen der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida fortgesetzt. Sie laufen bis 7. November in ganz Österreich. Heute, Donnerstag, findet das Treffen für hunderte Eisenbahner in Villach statt. Und zwar in der Zeit von 13 bis 14. 30 Uhr. Daher kann es in diesem Zeitraum bei der Bahn zu Verzögerungen kommen. Viele Züge könnten sogar still stehen.