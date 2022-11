Schweizerin spricht über Romanze mit Mateschitz

„Habe mit ihm Kontakt“

Doch dazu sollte es nicht kommen. „Ich habe ihn nie wieder gesehen“, so Ursula Armijo-Knobel, die 1977 ihren ersten Mann geheiratet hatte. Heute lebt sie nicht nur in Zug in der Schweiz, sondern auch in Colorado in den USA, wo ihr zweiter Mann lebt. Sie ist ein Schreibmedium, behauptet, mit Verstorbenen aus dem Jenseits sprechen zu können. Auch mit Mateschitz habe sie bereits Kontakt aufgenommen. „Er hat mir gesagt, dass er mich geliebt hat.“