Filmmarathon oder doch lieber Raritäten-Auktion?

Ein Filmmarathon auf Netflix und Co. ist ja nichts Besonderes mehr, aber jetzt geht das auch im Kino - und zwar am 5. November bei Star Movie! Alles rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen wird auf der - von der „Krone“ präsentierten - Messe Haus & Bau in Ried/I. geboten. Die Frage „Schatz oder Klumpert?“ steht bei einer Auktion in der PlusCity im Zentrum. Und natürlich kommen auch Konzert- und Kabarettsfans nicht zu kurz.