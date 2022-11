Bereits 80.000 Migranten an Grenze aufgegriffen

In Zukunft müsse man sich vor allem auf mehr Gewalt der Schlepper und teilweise der Migranten gegen die Polizei einstellen und wappnen, so Tatzgern. „Die Migranten werden zum Teil von den Schleppern gebrieft, ihnen wird gesagt, dass die Polizisten die Bösen sind.“ Vor allem an der ungarischen Grenze sei dies kein leichter Job. Die Schlepper würden teils mit brutalen Maßnahmen ihre Geschäfte durchsetzen.