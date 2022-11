Christina Applegate: „Habe 18 Kilo zugenommen“

Bei den Dreharbeiten zur neuesten und letzten Staffel von „Dead To Me“ habe sie bereits einen Rollstuhl gebraucht, weil sie in ihrer Beweglichkeit bereits erheblich eingeschränkt gewesen sei, so die Schauspielerin weiter. Ein Tontechniker habe dann ihre Beine hochhalten müssen, damit bestimmte Szenen gedreht werden konnten. Auch habe sie keine Einstellungen drehen können, in denen sie etwa in einen Raum geht. Denn selbst dafür habe sie Hilfe gebraucht, so Applegate. Beim Stehen habe sie sich meist angelehnt, damit sie aufrecht stehen bleiben konnte.