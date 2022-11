Eine Mama, die ihre Engel stolz macht

„Das Thema Trauer gehört enttabuisiert!“

Deshalb will Simone mit „Liebe.im.herzen“ Bewusstsein schaffen: Über diesen Instagram-Account teilt sie ihre Erfahrungen und verkauft „Seelenlichter“: „Ich habe meine eigenen Grabkerzen gestaltet, weil mir die aus dem Supermarkt zu unpersönlich waren“, so die Jungunternehmerin, die auch wieder Mama geworden ist. „Ich freue mich auf alles, was kommt, und nehme Alexander im Herzen mit. Laurenz weiß auch, dass er einen Bruder im Himmel hat.“