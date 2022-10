Unsicherheit in der Consultingbranche nimmt zu

Die Teuerung, steigende Energiekosten, der Mangel an Mitarbeitern und Zinssteigerungen in der Finanzierung machen die Planung für die Unternehmen weiterhin schwierig. Dementsprechend rechnet die Branche für das vierte Quartal mit einer Stagnation bzw. einem Rückgang der Auftragslage. Denn der Beratungsmarkt sei eng mit der Geschäftslage der Kund:innen verbunden, erläutert der Spartenobmann, daher sei ein zeitverzögerter Effekt in der Consultingbranche zu befürchten.