Gegen Skjern gab es für Hard schon oft ein Drama

Für den Tabellenführer in der heimischen Liga ist es heute die erste Partie in einer europäischen Gruppenphase in der Sporthalle am See. „Skjern spielt nach wie vor einen schnellen Handball, ist aber nicht komplett. Bei uns sind bis auf Karolis Antanavicius alle fit. Neuzugang Sigtryggur Runarsson hat sich bereits gut eingefügt“, so Kapitän Dominik Schmid.