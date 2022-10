Tobias Hedl: Der ältere Bruder als großes Vorbild

Ausradeln. Ausdehnen. Beim letzten 2:1-Sieg gegen Admira netzte er in der heurigen 2.-Liga-Spielzeit das erste Mal für Rapid II ein. Gestern regenerierte sich Stürmer Tobias Hedl im Fit-Inn im 23. Bezirk perfekt für die anstehende Woche: „Ich bin einer, der sehr viel zusätzlich macht. Zwei- bis dreimal in der Woche feile ich an Stabilität, Beweglich- und meiner Schnelligkeit.“ Den Lohn für seine harte Arbeit bekommt der 19-Jährige, der seine zweite Saison für den Zweitligisten spielt, auf dem Platz zurück: „Die körperlichen Duelle bin ich jetzt gewohnt, dazu trete ich selbstsicherer auf!“