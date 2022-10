Dover: Mann warf Brandsätze auf Migranten-Lager

Die britische Polizei untersucht einen mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag in der südenglischen Hafenstadt Dover. In Räumen des Innenministeriums für Migranten habe ein Mann zwei bis drei Brandsätze geworfen, teilte die Polizei der Grafschaft Kent am Sonntag mit. Dabei sei ein Mensch sei verletzt worden. Bei den Räumen handle sich um ein Auffanglager für Flüchtlinge, die illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen, hieß es in örtlichen Medien.