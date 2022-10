Prinzessin Kate macht süchtigen Menschen Hoffnung

Die Videobotschaft der künftigen Königsgemahlin erschien am ersten Tag der Anti-Sucht-Aktionswoche, die Aufmerksamkeit auf Abhängigkeiten und Suchtkranke richten soll. Der Clip wurde in Kates neuem Zuhause in Adelaide Cottage in Windsor aufgenommen. Im Hintergrund sind Bilder der Familie und von ihr und William zu sehen.