ARBÖ rät trotz mildem Wetter zum Reifenumstecken

Immer wieder gebe es Unklarheiten, rund um die Winterreifenpflicht, erklärt Gerhard Graner, technischer Leiter des ARBÖ. Denn verpflichtend sind die Winter-Pneus rechtlich gesehen nur bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis. Dennoch rät der Experte, nicht zu lange mit dem Wechsel zu warten. Spätestens wenn die Temperaturen unter acht Grad fallen - was zumeist schon ab November der Fall ist - sollten Winterreifen am Auto sein, so Graner: „Winterreifen bringen aufgrund ihrer weicheren Gummimischung im Vergleich zu Sommerreifen ein deutliches Sicherheitsplus, was sich beim Bremsen oder in Kurven und anderen extremen Fahrsituationen bemerkbar macht.“ Wichtig sei auch, auf eine ausreichende Profiltiefe von über vier Millimetern zu achten.