Neue Betrugsmasche mit Handy-Nachrichten

Bing„ - eine neue Nachricht: “Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer. Ich sende diese Nachricht vom (sic!) eines Freundes Handy, weil mein Handy kaputt ist.„ SMS-Nachrichten wie diese tauchen derzeit vermehrt bei vielen Burgenländern auf den Mobiltelefonen auf. Die vermeintliche Tochter oder der vermeintliche Sohn geben darin an, das Handy verloren zu haben, und fordern dazu auf, sich bei einer neuen Nummer per WhatsApp zu melden. Wer das tut, tappt aber in die Falle von Betrügern. Dann wird beispielsweise darum gebeten, die Kosten für das neue Handy zu übernehmen, weil der “Sohn„ oder die “Tochter„ keinen Zugriff auf das Online-Banking hätte.