Formel 1 in Mexiko: Qualifying JETZT LIVE!

Meilenstein im Visier

13 Siege hat Verstappen nach seinem Coup am vergangenen Sonntag in Austin schon auf der Habenseite. 13 in einer Saison haben auch die Deutschen Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) einst - eben bei weniger Rennen - herausgefahren. Gelingt Verstappen ein weiterer Sieg bereits am Sonntag, „hätte man in diesem Jahr alles erreicht“, sagte Klien. Während Verstappen die Bestmarke laut dem Vorarlberger „ziemlich wurscht“ sein wird, gelte das nämlich für Red Bull Racing nicht: „Als Team will man sich diesen Meilenstein schon anheften.“