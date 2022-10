„Die Kälte bringt die nächste Flüchtlingsflut“

Der Großteil der Kriegsflüchtlinge will wieder zurück in die Heimat, ist das aktuell auch so?

Viele sind wieder in die Ukraine zurückgekehrt, dann aber wieder zu uns gekommen, weil der Krieg weitergeht. Arbeitsmarktdaten zeigen außerdem, dass sich viele Ukrainer bei uns für Stellen bewerben. Es kann also Jahre dauern, bis sie sich wieder auf den Heimweg begeben. Einige wiederum wollen bei uns ein neues Leben beginnen.