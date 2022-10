Wiener Einsatzkräfte zwitschern 24 Stunden lang

Der „Twittermarathon“ der Wiener Polizei geht in die fünfte Runde. Auch in diesem Jahr erhält die Exekutive bei ihrem eifrigen Gezwitscher über ihre Einsätze in der Bundeshauptstadt tatkräftige Unterstützung. Denn diesmal beteiligt sich auch wieder die Stadt Wien, Feuerwehr, Berufsrettung und die Gruppe der Sofortmaßnahmen an der 24-Stunden-Aktion. Seit 7 Uhr früh zeigen die Einsatzkräfte mit einer wahren Flut an Twittereinträgen und auch auf Instagram, was in einer Millionenstadt an einem gewöhnlichen Freitag zu tun ist.