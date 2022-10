Mit Fairtrade-Schokolade gegen Flüchtlingszelte

„Gerade wenn wir im eigenen Land Unterstützung und Hilfe brauchen, ist es wichtig, trotzdem nicht den Blick auf das große Ganze zu verlieren und die Verantwortung, die über unsere Grenzen hinausgeht, wahrzunehmen“, animiert Stelzer zum Kauf von fair gehandelten Produkten – zumal in Zeiten, in denen die Flüchtlingsthematik (auch in Form von Asylzelten und -containern) wieder evident ist. Denn, so Stelzer: „Die konkrete Hilfe vor Ort, die dazu dient, dass Menschen Perspektive und Lebensgrundlagen finden, ist eine wirksame Unterstützung, was die Verhinderung von Fluchtursachen anlangt.“