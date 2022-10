Europa zittert vor explosiven Gangster-Coups

Hälfte der Verdächtigen aus den Niederlanden

Gut organisierte Verbrecherbanden hätten sich auf diese Art der Bombenanschläge spezialisiert und würden auch Kriminelle gezielt ausbilden. Im vergangenen Jahr hatten Ermittler in Utrecht sogar ein eigenes Trainingszentrum für Automatensprengungen ausgehoben. Die Verbrecher würden meist in sehr schnellen Autos eine ganze Region heimsuchen und mehrere Automaten sprengen. Oft operierten sie international, in den Nachbarländern. Zum Beispiel kam etwa im Jahr 2021 die Hälfte der Tatverdächtigen für Anschläge in Deutschland aus den Niederlanden.