Peter Lehner liebt Reis in allen Variationen

Hühner-Roulade

Zutaten: 2 Hühner Filets, Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie, Butter, Zitronenzeste, Thymian, Rosmarin.

Zubereitung: Filets mittels „Butterfly“-Schnitt aufschneiden, würzen und einrollen. Straff in Frischhaltefolie rollen und bei 80°C in Wasser für 15 Minuten pochieren. Aufschneiden und in Butter kurz braten.