Klagenfurter Firmen im Visier von Einbrechern

Dieselben unbekannten Täter schlugen im gleichen Zeitraum bei einer weiteren Firma in der Villacher Straße in Klagenfurt ebenfalls die Verglasung einer Fensterscheibe gewaltsam ein und durchsuchten dort ebenfalls sämtliche Räumlichkeiten sowie Behältnisse. Was konkret gestohlen wurde, ebenso wie die Gesamtschadenssumme, ist derzeit noch nicht bekannt. Erst vor kurzem versuchten unbekannte Täter ebenfalls in der Innenstadt in ein Geschäft durch Einschlagen der Doppelverglasung zu gelangen, dort scheiterten sie an der zweiten Verglasung.