Meinl V. haftet persönlich für Schaden von Anleger

MEL manipuliert bei Rückkäufen

Dass die Zertifikate vor der Krise an Wert zulegten, lag nicht an steigenden Immobilienpreisen, sondern an Rückkäufen durch die MEL. Diese sprach beispielsweise im Februar 2006 in einer sogenannten Ad-hoc-Meldung von einer Überzeichnung der Zertifikate. In Wirklichkeit hatten andere Gesellschaften mit Geldern der MEL die Titel kaufen müssen, um so eine vollständige Platzierung zu erreichen.