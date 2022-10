Zwei Spitzen-Klubs sind mitten im freien Fall

Für Juventus erstmals seit 2013/14, für Barcelona war das nach dem 4:0 von Inter gegen Pilsen schon vor dem 0:3 gegen Bayern im Camp Nou, vor dem man von den Fans mit einem Pfeifkonzert begrüßt wurde, zum zweiten Mal in Serie bittere Realität.Sportlich ein Desaster. Wirtschaftlich eine Katastrophe. Mindestens 25 Millionen entgehen den finanziell angeschlagenen Klubs durch das frühe Aus. Schon vergangene Saison meldete Juventus einen Rekordverlust von 254,4 Millionen Euro. Zudem droht juristischer Ärger, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung in den Jahren 2018 bis 2020. Es geht um 115 Millionen Euro, die der Verein aus fingierten Bewertungen seiner Spieler in den Büchern vermerkt haben soll. Noch drastischer die Schieflage in Barcelona: Die Katalanen haben Schulden von über einer Milliarde Euro. Dennoch kaufte man im Sommer zahlreiche Stars, unter anderem Robert Lewandowski. Um sich das alles „leisten“ zu können, ist sportlicher Erfolg Pflicht. Der bleibt aber aus. International geht es nun in die weit weniger lukrative Europa League.