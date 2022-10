Ein „bieriges“ Präsent zum 60. Wiegenfeste

Friedrich Jud aus Rosendorf im Bezirk Jennersdorf glaubte, seinen Augen nicht zu trauen, als er am 23. Oktober vor sein Haus trat. Denn Jagdfreunde aus Deutsch Minihof und Wallendorf hatten sich ein besonders originelles Präsent zu seinem 60. Geburtstag überlegt - in aller Herrgottsfrüh waren sie mit einem Hänger gekommen und leerten Hunderttausende Bierkapseln in seine Einfahrt.