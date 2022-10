Oberösterreich stieß 2021 mehr Treibhausgase aus

Im Jahr 2020 gab es unter anderem in der Folge der Covid-Maßnahmen einen Knick nach unten. Doch 2021 ging es schon wieder kräftig nach oben, insbesondere in Oberösterreich: Während die Treibhausgas-Emissionen (angegeben in Tonnen CO2-Äquivalent) österreichweit um 4,8 Prozent gestiegen sind, war es in unserem Bundesland ein Plus von 6…Prozent. Zurückgeführt wird der höhere Anstieg in OÖ auf die im Jahr 2021 deutlich erhöhte Stahlproduktion. „Wobei die voestalpine mit innovativen Projekten vorangeht, um die Stahlerzeugung klimaneutral zu machen“, wie Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) anmerkt, damit kein falscher Eindruck über ein schwarzes Stahl-Schaf stehen bleibt.