Mit Türkisch zur rot-weiß-roten Staatsbürgerschaft

Im Büro von Wiederkehr (NEOS) spielt man den heiklen Ball an die MA 17 (Integration) weiter, und dort spricht man mit Überzeugung von „notwendigen Maßnahmen“ zur Integration: „Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen Sprachen ermöglichen es, Menschen gerade komplexe rechtliche Themen wie Aufenthaltsrecht oder Staatsbürgerschaft verständlich zu vermitteln. Gleichzeitig trägt dies zur Förderung von Mehrsprachigkeit in unserer vielfältigen Gesellschaft bei“, so die Aussage der Abteilung in Vorbereitung auf den Nationalfeiertag.