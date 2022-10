„Derzeit sind die Mietwohnungen einfach zu teuer“

„Wenn jetzt jemand in Linz eine Mietwohnung sucht, hat er vom Angebot her alle Möglichkeiten!" Mit diesem Satz sorgte Mario Zoidl, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer, für Aufsehen. In normalen Zeiten seien es 700 bis 800 freie Mietwohnungen, die in der Landeshauptstadt auf den Plattformen zu finden waren - die Zahl hat sich laut Zoidl verdoppelt, beläuft sich aktuell auf etwa 1500 Mietwohnungen, die frei sind.