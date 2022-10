Größtes innerstädtisches Solarkraftwerk auf Tunnel

„Die Energiekrise birgt auch Chancen“, meint Linzplus-Gemeinderat Lorenz Potocnik. Etwa in der Erschließung neuer Stromquellen. So plädiert er für eine PV-Anlage auf dem 20.000 Quadratmeter großen Dach der Autobahneinhausung Niedernhart an der Linzer Stadtautobahn. Potocnik frohlockt: „Dort kann schnell das größte innerstädtische Solarkraftwerk Österreichs entstehen. Die Voraussetzungen sind ideal."