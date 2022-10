Midge Ure: „Wien ist eine unvergleichliche Stadt“

Du hast in mehreren Interviews betont, dass du vor Erscheinen des Songs gar nie in Wien warst. Dann habt ihr noch ein Video dazu gedreht, dass halb in London und halb in Wien, unter anderem am Zentralfriedhof, gefertigt wurde. Mit relativ wenig Budget.

Wenig? Mit absolut gar keinem Budget. (lacht) Das gesamte Album haben wir in drei Wochen aufgenommen und gemischt. Wir hatten kaum Geld, um überhaupt das Video zu machen, denn das Label dachte nicht, dass ein Video die Verkaufszahlen erhöhen würde. Wir mussten also darum kämpfen, dass wir nicht lose Szenen aneinanderstapeln, sondern eine Art qualitätsvollen Kurzfilm machen. Wir mussten uns viel Geld dafür ausborgen, denn Videos zu machen war damals eher unüblich. Uns war aber klar, dass wir unsere Visionen umsetzen wollten. Wir hatten immer die volle Kontrolle über die Videos, die Grafiken, das Artwork und alles Drumherum - es war uns immer wichtig, alles selbst zu entscheiden, damit das Label es bewerben könnte. Das war damals alles andere als selbstverständlich in der Pop-Welt.