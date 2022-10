So können sich Firmen vor Baustell-Dieben schützen

„Vor allem aus den Baucontainern wurden von den unbekannten Tätern verschiedenste Werkzeuge, Baumaschinen etc. gestohlen. In der Regel werden die Türen, Fenster bzw. sonstige Sicherungseinrichtungen, zum Beispiel Vorhängeschlösser aufgebrochen und vor allem hochwertige Werkzeuge gestohlen“, berichtet die Polizei Kärnten. Die Diebe schlugen in allen Bezirken in Kärnten und sowohl auf diversen Groß-, als auch auf Kleinbaustellen zu. So können sich betroffene Firmen schützen: