Kardahian: Billig-Burger statt Luxus-Vegas-Party

Ihren Fans dankte Kim Kardashian schließlich auf Instagram für die zahlreichen Glückwünsche mit einem virtuellen Bussi. Zu dem Schnappschuss, auf dem sie die Lippen schürzt, schrieb sie: „Vielen Dank für die Geburtstagswünsche. Dieses Wochenende hatte ich eine überwältigend schöne Menge an Liebe von so vielen Menschen, die mich erreichten, und es brachte mich wirklich so sehr zum Lächeln. Die Blumen, das Abendessen, der Fast-Vegas-Trip, alles war so besonders und ich werde mich für immer an diesen Geburtstag erinnern.“