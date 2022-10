Wüster Familienstreit endet mit Schuss in den Fuß

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst geriet ein 48-Jähriger gegen 22 Uhr in dem Haus in der Schwarzlackenau mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern in heftigen Streit, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Auseinandersetzung wurde zunächst persönlich, dann über Whatsapp von Stockwerk zu Stockwerk ausgetragen, weil sich die Lebensgefährtin zurückgezogen hatte, um dem Mann aus dem Weg zu gehen.