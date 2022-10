David Hasselhoff: „Ihr könnt auf mich zählen“

Brandneue Serie, anstehende Tour, unzählige Promo-Termine - mit exakt 70 Jahren steigt der ohnehin schon durch die Decke ragende Popularitätsgrad von David Hasselhoff unaufhaltsam an. Um seine drei Österreich-Konzerte 2023 zu bewerben, warf sich „The Hoff“ im Wiener Grand Ferdinand Hotel in Schale, um im angrenzenden Kultlokal „Meissl & Schadn“ werbewirksam Schnitzel zu klopfen und zu verkosten. Trotz idealen Herbstwetters vermeidet der Kultstar öffentliche Rundgänge in unseren Breitengraden tunlichst, wie er der „Krone“ im Interview verrät.