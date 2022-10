Rechtsregierungen verändern Kräfteverhältnis in EU

Liberale legen in Europa an Gewicht zu

Deutlich an Gewicht zugelegt haben in den vergangenen Jahren die Liberalen in Europa. Politiker aus der liberalen Parteienfamilie ALDE, der auch die NEOS angehören, stellen derzeit in sechs EU-Staaten den Staats- oder Regierungschef. Mit Frankreich ist seit 2017 ein großes EU-Mitgliedsland darunter. Mit Belgien, den Niederlanden und Luxemburg werden insgesamt vier der sechs EU-Gründungsstaaten liberal regiert.