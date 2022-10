Gestoppter Drogenlenker fand Autoschlüssel nicht

Nach einer Anzeige durch eine aufmerksame Zeugin wurde ein 36-jähriger Braunauer am Donnerstag gegen 21.15 Uhr am Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Hochburg-Ach am Fahrersitz eines Pkw mit laufendem Motor kontrolliert. Aufgrund seiner starken Beeinträchtigung war der Mann aber nicht in der Lage, den Motor abzustellen. Er suchte ständig nach dem Schlüssel, der im Zündschloss steckte.