EU-Gasverbrauch in 1. Jahreshälfte um 6% gesunken

„Unterschiede in EU sind groß“

Die Gründe für den reduzierten Verbrauch sind vielfältig. Der warme Frühling habe die Heizsaison vielerorts früher als sonst beendet. In vielen EU-Ländern hätte aber vor allem die Industrie signifikant weniger Gas benötigt als in den Vorjahren. In Skandinavien spiele Gas praktisch keine Rolle in der Stromerzeugung und auch geheizt werde dort kaum mit Gas. „Die Unterschiede in der EU sind diesbezüglich aber noch groß“, so Ökonom Jan Kluge.