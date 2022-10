Himmlischer Heino auf Tournee: Erstmals in Kärnten

Mit Liedern wie „Ja, so blau blüht der Enzian“ oder „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ eroberte der deutsche Schlagerstar ein Millionenpublikum. In der Vergangenheit bewies der ausgebildete Sänger aber, dass er auch anders kann. Und das beweist er bei seiner kommenden Tournee „Die Himmel rühmen“. Insgesamt neunmal macht Heino in Österreich halt. Darunter auch in Millstatt.