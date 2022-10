Saporischschja: Weitere AKW-Mitarbeiter verhaftet

Hauptstromleitung dreimal binnen zehn Tagen unterbrochen

Mehrere IAEA-Experten sind ständig in dem AKW, um die Lage im größten europäischen Atomkraftwerk zu beobachten. Sie berichteten am Dienstag, dass die letzte verbliebene Hauptstromleitung für die Kühlung der Brennstäbe zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen unterbrochen war, aber am Montag wiederhergestellt wurde.