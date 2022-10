Schauspieler Jeff Goldblum feiert 70. Geburtstag

Niemand in Goldblums Familie oder Umfeld während seiner Kindheit in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania war in der Filmbranche, aber die Eltern unterstützten den Sohn. „Sie fanden das in Ordnung - und dann habe ich ja auch bald schon erste Rollen bekommen und meinen Lebensunterhalt damit selbst verdient.“ Schon als Teenager nahm Goldblum Schauspielunterricht und zog mit 17 Jahren nach New York.