Wolfgangseer Gamsbart glänzt nach Olympiade goldig

Für Strubreiter ist das Bartbinden längst mehr als ein Hobby: „Das ist eine Leidenschaft. Aber das Handwerk stirbt aus, weil es doch relativ zeitaufwendig ist.“ So ist er etwa zwei- bis dreihundert Stunden an seinem Olympiabart gesessen. „Jeder einzelne der 300 Büschel besteht aus 300 Haaren – das macht also insgesamt 90.000 Haare, die man bei einem richtigen Olympia-Bart einzeln in der Hand gehabt hat.“