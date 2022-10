Motorrad 20 Meter in Tiefe gestürzt: Verletzt

Großes Glück hatte am Sonntag ein Motorradfahrer. Er war mit seiner Maschine auf der Defereggental-Landesstraße in Richtung Staller Sattel unterwegs. In einer Kurve verlor er wegen eines Bremsmanövers die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Der Lenker kam am linken Straßenbankett zum Liegen, sein Motorrad etwa 20 Meter in den Straßengraben. Passanten eilten zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 60-Jährige wurde mittels Notarzthubschrauber in das BHK Lienz verbracht.