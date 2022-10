Aktivisten besprühten Showroom von Aston Martin

Am Freitag hatten bereits zwei Aktivistinnen von „Just Stop Oil“ in der Nationalgalerie in London Tomatensuppe über eines der „Sonnenblumen“-Gemälde von Vincent van Gogh geschüttet. Sie verschütteten in der National Gallery den Inhalt zweier Dosen über dem Kunstwerk, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat. „Ist Kunst mehr wert als Leben? Mehr als Essen? Mehr als Gerechtigkeit“, twitterte Just Stop Oil. Sicherheitskräfte führten die Frauen ab.