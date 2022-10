Am Dachstein werden jetzt die Lifte abgebaut

Wenn man am Rande des Schladminger Gletschers steht und rauf zum Eingang des Rosmariestollens blickt, bekommt man die Auswirkungen des Klimawandels am Dachstein eindrucksvoll vor Augen geführt. „Als der Stollen 1982 eröffnet worden ist, sind wir ebenerdig mit den Skiern durchgefahren und dann über das Edelgries in die Ramsau abgefahren“, erinnert sich Georg Bliem. Heute muss man erst eine gut 40 Meter hohe Felswand bezwingen, um zum Stollen zu gelangen.