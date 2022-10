Fischer beklagen große Rückgänge bei den Fängen

Hemetsberger greift daher als Landtagsabgeordneter der Grünen das Thema des Fischschwunds nun in Landtagsanfragen auf. Die gehen gleichlautend an den für Artenschutz zuständigen LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ), der in der Karikatur eh schon nur noch Stiefel angelt, und an die für das Fischereiwesen zuständige ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (mit dem kuscheligen Karpfen im Schoß): Wie hat sich die Wild-Fischpopulation in Oberösterreich in den letzten zehn Jahren entwickelt? Was sind die Ursachen für den berichteten Schwund? Und welche Gegenmaßnahmen sind geplant?