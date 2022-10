Asylzelte kommen wieder nach Oberösterreich

Erinnerungen an das Jahr 2015 werden wach

In St. Georgen im Attergau rief der Bürgermeister am Nachmittag alle politischen Parteien zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Auch im Jahr 2015 waren während der Flüchtlingswelle Zelte am Gelände des Lagers aufgestellt worden und statt der Maximalzahl von 200 Bewohnern - die Gemeinde hält eigentlich nur 120 Bewohner für tragbar - waren plötzlich 300 da. Die Gemeinde machte für eine Entlastung mobil, es gab Kundgebungen und eine Sperre der Westautobahn war angedroht worden. Daraufhin wurden die Zelte - auch in Linz standen welche am Polizeisportplatz - rasch wieder abgebaut.