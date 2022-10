Babymörderin wieder frei - warum das möglich ist

Sie lebten nur ein paar Stunden, wurden bald nach ihrer Geburt zu Tode gequält. Jene vier Babys, die 2005 auf einem Grundstück am Rande von Graz gefunden worden sind - zwei im Keller des Hauses, in einer Tiefkühltruhe; zwei einbetoniert, in Malereimern. Die Täterin, die Mutter der Kinder - Regine K. (Name geändert) -, wurde 2006 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Partner fasste wegen Mitwisserschaft 15 Jahre aus.