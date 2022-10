So sehr hilft Tischtennis Parkinson-Erkrankten!

Großereignis in Wels?

„Jede Bewegung ist für uns gut, Tischtennis speziell. Es fördert Koordination, Gleichgewicht, Beweglichkeit, Kräftigung, fordert Augen und Gehirn. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, die wir dringend brauchen. Am Tisch vergessen wir unsere Krankheit, am liebsten würden wir den ganzen Tag spielen“, sagen die beiden WM-Medaillengewinnerinnen. Auch David Huber, Meister-Coach der Welser Bundesliga-Herren, ist angetan. Er verweist auf eine Studie aus Schweden, die die positive Wirkung bestätigt, will in Wels einen Stützpunkt etablieren und sagt: „Es gab bisher noch nie eine EM, 2019 in New York und 2021 in Berlin eine WM. Mein Wunsch ans Christkind wäre, ein Großereignis nach Wels zu holen!“