Biker überlebte schweren Unfall nur wenige Stunden

Am Mittwoch gegen 15 Uhr lenkte ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding seinen Pkw auf der Reichersberger Straße L512, von St. Marienkirchen kommend in Richtung Dietrichshofen. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Mann, aus dem Bezirk Ried mit seinem Motorrad aus Antiesenhofen kommend in Richtung St. Marienkirchen. Bei Straßenkilometer 2,06 bog der 85-Jährige mit seinem Pkw trotz des entgegenkommenden Motorradlenkers nach links in den Güterweg Bernedt ein, wodurch es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam.