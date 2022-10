Rettung aus ihrem Käfig oder doch ein Diebstahl?

Zwei Kanarienvögel, ein Zeisig und ein Stieglitz sind in der Nacht auf Donnerstag, wie berichtet, aus ihrer Voliere auf dem Balkon in einem Innenhof in Klagenfurt verschwunden. Der Riegel des Käfigs wurde geöffnet, die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. „Der Kanarienvogel zählt zu den domestizierten Vögeln, kann also ohne Genehmigung gehalten werden. Für Zeisig und Stieglitz gilt aber eine Meldepflicht“, so die Tierschutz-Ombudsfrau Jutta Wagner. Freilich gelten für die Haltung solcher Vögel bestimmte Richtlinien wie beispielsweise Freiflug mehrmals pro Woche und eine Bademöglichkeit. Zudem muss der Käfig mindestens 50 Zentimeter über dem Boden befestigt sein.